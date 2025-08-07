La Contraloría General de la República señaló deficiencias en la gestión por parte del Ministerio de Hacienda en el proyecto de Hacienda Digital, ya que no cumple en aspectos significativos con los criterios del marco normativo y técnico que aplicaron en el análisis.

El ente enlista una serie de problemas en la gobernanza de los proyectos como: desalineación estratégica, ausencia de priorización, monitoreo y resultados, reduciendo los beneficios esperados con la implementación de los proyectos a la estrategia del Ministerio de Hacienda.

Además, identificaron una ausencia de planificación, ejecución y control en la gestión de las labores del proyecto, que engloba soluciones tecnológicas en el sistema tributario, aduanero y de administración financiera del Estado.

“No se han aplicado de forma consistente los procesos, herramientas y controles requeridos para la planificación y adaptación de las soluciones, su integración e interoperabilidad con otros sistemas, así como para garantizar una transición operativa, ordenada y sostenible”, indicó la Contraloría.

Julissa Sáenz, gerente fiscalización para el desarrollo de finanzas públicas, comentó lo siguiente al respecto.