La Contraloría General de la República se refirió a las acusaciones de las autoridades gubernamentales sobre el retraso en el Proyecto de Modernización del Puerto Caldera, en donde señala al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop) como responsable del poco avance en la licitación.

“Este es un proyecto complejo cuya gestión y éxito es de entera responsabilidad del Incop.

La Contraloría no tiene, a la fecha, ningún trámite pendiente de atender en relación con el proyecto. El último trámite de objeciones fue resuelto el pasado 5 de agosto.

Es momento de que el Incop asuma la responsabilidad que le corresponde.

No es válido desviar la atención con excusas o desinformación”, indicó Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la Contraloría.

En el proceso se han presentado tres rondas de objeciones por parte de las empresas participantes con respecto al pliego de condiciones, el cual es elaborado por el Incop.

La CGR menciona que se omitieron aspectos básicos como el suministro de energía de la nueva terminal.

El ministro de Comercio Exterior (Comex), Manuel Tovar, externó que el órgano podría atender las consultas o reclamos con mayor rapidez para agilizar el proceso.

De igual forma, varias cámaras empresariales manifestaron la urgencia de avanzar con el proyecto de expansión en el Puerto Caldera y le solicitaron a la Contraloría colaborar para la adjudicación de la licitación.

“Coincidimos con la necesidad de hacer eficiente el trámite de la licitación, lo cual corresponde al Incop, para garantizar una amplia participación de oferentes en beneficio de la prestación del servicio.

La Contraloría no atrasa; desde julio del 2020 se advirtió del vencimiento de la concesión y fue hasta octubre del 2024 que se inició con ese proceso”, agregó Aguilar.

El contrato actual finaliza en agosto del 2026. Por su parte Comex informó que el miércoles 24 de setiembre saldría la quinta versión del cartel.

Diario Extra consultó a Incop su posición ante los señalamientos hechos por la CGR, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.