La Contraloría General de la República advirtió que la planificación y distribución de médicos especialistas en Costa Rica presenta deficiencias significativas y no se ajusta al marco normativo ni técnico vigente.

Esta situación limita el acceso equitativo, oportuno y de calidad a la atención especializada, profundizando las desigualdades y generando sobrecarga en algunos hospitales.

El informe señala que los hospitales regionales y periféricos no superan el 74 % de cobertura de atención especializada, mientras que el 56 % de los especialistas de la CCSS se concentran en la gran Área Metropolitana.

Además, 505 médicos laboran con jornada reducida, lo que disminuye la disponibilidad real de servicios en los centros de salud.

La CGR también concluyó que el Ministerio de Salud no dispone de una base técnica para estimar las necesidades nacionales de especialistas, y que la CCSS carece de una planificación técnica y trazable para su proyección y asignación.

La actual distribución no toma en cuenta criterios epidemiológicos ni de equidad, lo que impide priorizar la atención según las necesidades reales de la población.