La Contraloría General de la República (CGR) desmintió los señalamientos del Presidente Rodrigo Chaves, y del ministro de Agricultura y Ganadería, Víctor Carvajal, quienes señalaron al órgano contralor de obstaculizar la colocación de escáneres en puertos y puestos fronterizos.

La institución señaló que nunca han frenado el proyecto y, por el contrario, advirtió que las razones del atraso corresponden a decisiones tomadas por el propio Gobierno.

“¡Una mentira más! No es cierto que se obstruye la instalación de escáneres. Los retrasos y la inacción que hoy afectan al país son responsabilidad del Gobierno, quien debe tomar decisiones y ejecutar las acciones necesarias. Desinformar y culpar a otros solo confunde a la ciudadanía y debilita la confianza pública”, aseguró la Contraloría.

De acuerdo con la CGR, desde el año 2020 el país contaba con un crédito externo de hasta $25 millones aprobados para adquirir e instalar los equipos de inspección. Sin embargo, en febrero de 2024 el Ministerio de Hacienda resolvió no utilizar esos recursos, dejando el proyecto sin financiamiento.

Los escáneres empezarán a utilizarse en dos semanas. Foto: Isaac Villalta

Otro de los señalamientos se relaciona con la forma en que se intentó adjudicar la compra. Según el órgano, el Ejecutivo buscaba utilizar a Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa) como intermediario para asignar los contratos sin concurso público, lo que hubiese permitido contratar a dedo a empresas privadas.

Este esquema, explicó, impedía garantizar la idoneidad de los proveedores y las mejores condiciones para el manejo de recursos estatales.

La Contraloría además reveló que, pese a los cuestionamientos del Gobierno, Costa Rica mantiene sin uso dos escáneres donados desde noviembre de 2024 valorados en casi ¢1.900 millones. Los equipos permanecen guardados y sin instalar, lo que a juicio de la institución compromete la seguridad y eficiencia de los controles aduaneros.