La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el recurso interpuesto por la empresa Huawei contra las modificaciones al pliego de condiciones de la Licitación Pública No. 2025XE-000492-0000400001, promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de redes móviles 5G.

El reclamo de la compañía se centraba en tres aspectos principales: los requerimientos técnicos sobre el Transporte Backhaul, un presunto favorecimiento hacia una marca específica y las disposiciones relacionadas con multas.

No obstante, la CGR concluyó que las objeciones presentadas no tenían sustento técnico o jurídico suficiente, o bien que los puntos planteados no eran válidos en esta fase del proceso licitatorio. Por esa razón, el ente contralor decidió rechazar el recurso.

Con esta resolución, el ICE deberá continuar con las etapas siguientes del procedimiento licitatorio, sin que la Contraloría intervenga nuevamente en el desarrollo del proceso, el cual ahora queda bajo la plena responsabilidad de la institución estatal.