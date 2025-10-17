Contraloría rechaza objeción contra licitación de Puerto Caldera

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó el recurso de objeción presentado por Logística de Granos S.A., cuyo representante es José Pablo Chaves Zamora, hijo de Calixto Chaves (financista de campaña del presidente Rodrigo Chaves), contra el pliego de condiciones de la licitación para la concesión de Puerto Caldera.

La empresa planteó cuatro objeciones principales:

Aplicación incorrecta de la Ley 7762: Alegó que dicha ley prohíbe concesionar obras existentes en puertos como Caldera, y que el proyecto no constituye una “obra nueva” sino una modernización de infraestructura ya operativa. Interpretación errónea del límite del 25%: Cuestionó que se usara el porcentaje de inversión como criterio para justificar la aplicación de la Ley 7762, señalando que ese límite aplica solo para modificaciones de contratos existentes, no para nuevas licitaciones. Reducción del canon de explotación: Criticó que el nuevo concesionario pagaría solo un 5% de los ingresos brutos, frente al 15% que paga el operador actual, lo que implicaría una pérdida de más de $619 millones para el Estado. Falta de claridad sobre el servicio de remolcadores: Señaló que el cartel no define cómo se prestará este servicio esencial, generando incertidumbre operativa y tarifaria.

La Contraloría argumentó que todos los puntos planteados ya fueron consolidados en versiones anteriores del cartel y no fueron modificados en la última versión.

Por tanto, no pueden ser objeto de objeción en esta etapa, conforme al principio de preclusión procesal.

Este principio establece que una vez agotada una etapa del proceso de contratación, no es jurídicamente válido retroceder para impugnar aspectos que ya fueron definidos y no modificados posteriormente.

Además, se señaló que: