La Contraloría General de la República rechazó el recurso de apelación presentado por la empresa TÜV Rheinland Certio, S.L., el cual buscaba eliminar la decisión del Consejo de Seguridad Vial (Cosevi) de cancelar el proceso de licitación para elegir nuevos operadores del servicio de inspección técnica vehicular.

El concurso tenía como fin precalificar hasta cinco empresas que luego competirían para obtener la concesión del servicio. En enero de 2025, Cosevi había seleccionado a dos consorcios: APPLUS CR y TÜV Rheinland, decisión que fue respaldada por la Contraloría en abril.

Sin embargo, en julio de 2025, la Junta Directiva del Cosevi decidió dejar sin efecto todo el concurso alegando razones de interés público y un posible conflicto de interés con una de las empresas seleccionadas.

Esta decisión no se trató de una adjudicación, ni de declarar el concurso desierto o infructuoso, por lo que no califica como un “acto final” según la Ley de Contratación Pública, lo cual impide que la Contraloría pueda intervenir; motivo que utilizaron para rechazar el recurso.

Elard Ortega Pérez, gerente de la División de Contratación Pública – CGR

Además, otro grupo participante, el consorcio APPLUS, intentó apelar por la misma vía, pero subió su recurso incorrectamente a SICOP en lugar de presentarlo por los canales oficiales de la Contraloría, por lo que tampoco se consideró válido.

La Contraloría advirtió que si el Cosevi considera que hubo errores legales en la etapa de precalificación, debe iniciar un proceso formal para declarar la nulidad de esa decisión, ya que el acto está en firme.