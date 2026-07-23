Contraloría ratifica resultado de concurso de Red 5G del ICE

Varias empresas pidieron a la Contraloría General de la República (CGR) revisar de nuevo su decisión sobre el concurso de Red 5G del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), pero el ente contralor rechazó las solicitudes y mantuvo en firme lo ya resuelto, según indicó el propio órgano fiscalizador.

La CGR explicó que estas gestiones no eran apelaciones contra la adjudicación del concurso, sino peticiones para que se revisara o cambiara algo que ya había sido decidido.

Por eso, indicó que ese tipo de solicitud no procede: una vez resuelto un caso, no puede modificarse por esa vía.

Empresas sin derecho a recurrir

El órgano contralor recordó que, según el reglamento de la Ley 8660, cuando una empresa no cumple los requisitos para presentar un recurso, este se rechaza de inmediato, sin necesidad de analizar los argumentos de fondo.

Una de las empresas alegó que hubo un error grave en la forma en que se mejoró el precio de la oferta ganadora. La CGR descartó esto y explicó que dicho ajuste se hizo siguiendo las reglas del cartel y el tipo de contrato pactado. Agregó que ese mismo punto ya había sido revisado antes, por lo que no hay nada irregular.

Por ahora, el ICE puede continuar con el proceso licitatorio, ya que mantuvo la adjudicación a la empresa sueca Ericsson por $98 millones.