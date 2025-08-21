La Contraloría General de la República (CGR) solicitó a Casa Presidencial rectificar las declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves en contra de la institución, realizadas durante la conferencia de prensa habitual de este miércoles.

Según el derecho de respuesta solicitado por el ente contralor, Presidencia emitió información “difamatoria y calumniosa” de manera errada sin tener ninguna prueba sobre supuestas acciones mal ejecutadas por la CGR en relación con un proceso de adjudicación que lleva a cabo el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean

leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional y por brindar las declaraciones en un formato de amplia difusión en YouTube y por redes sociales en el que se intercalan también presentaciones en videos previamente preparados“, dice la carta firmada por la contralora Marta Acosta.

Chaves aprovechó el espacio para reiterar su tesis de que la Contraloría intenta “cogobernar”, así como los tildó de “sinvergüenzas” por su supuesto papel en el “Caso Barrenador” y los culpó de frenar la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago.

“La falsedad se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos, lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud; entre otros, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable“, reza el texto.

Acosta aseguró tener las pruebas sobre las supuestas falsedades del mandatario. Foto Jorge Castillo.

Además, aseguró que el presidente Chaves utilizó un lenguaje violento, empleando “una actitud misógina y agresiva” en contra de ella por decir “creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar”.