Contraloría no revisa reclamos técnicos por 5G

Ninguno de los reclamos técnicos planteados contra la oferta adjudicada a Ericsson para el despliegue de la red 5G fue analizado de fondo por la Contraloría General de la República (CGR), luego de que dos empresas competidoras intentaran cuestionar su elegibilidad.

El ente contralor resolvió siete recursos de apelación contra la adjudicación promovida por el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para la implementación de redes móviles de quinta generación (5G).

El concurso se dividió en dos bloques: uno adjudicado al Consorcio Ericsson Costa Rica–Ericsson AB y otro, correspondiente al transporte de datos, a Coasin Costa Rica S.A. Así consta en la resolución R-DCP-SICOP-01220-2026 de la CGR.

Lo que cuestionaron las empresas

Samsung Electronics México, que ocupaba un lugar inferior en el orden de elegibilidad para el bloque adjudicado a Ericsson, dirigió parte de su recurso a señalar presuntos incumplimientos de las tres ofertas que la superaban: Nokia Costa Rica, el Consorcio Datasys-Ciberc-ITC y la adjudicataria Ericsson.

Sin embargo, la empresa no logró demostrar primero que su propia oferta fuera elegible, requisito indispensable para que la Contraloría entrara a valorar sus señalamientos contra las demás.

Nokia, por su parte, centró su recurso en desvirtuar la elegibilidad del Consorcio Datasys-Ciberc-ITC, que ocupaba el segundo lugar, mediante alegatos sobre modificaciones en la estructura de precios, la justificación de un descuento comercial y presuntos incumplimientos técnicos en el núcleo 5G.

Ninguno de esos argumentos prosperó, lo que dejó a Nokia sin legitimación para cuestionar el acto final, incluida la posición de Ericsson.

¿Por qué la Contraloría

no entró al fondo?

La CGR explicó en la resolución, disponible en Sicop, que al no acreditar Samsung ni Nokia su propio derecho a resultar adjudicatarias, únicamente podía conocer los señalamientos contra las ofertas mejor ubicadas cuando se tratara de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas; es decir, vicios que no requirieran interpretación técnica ni valoración de prueba.

“Este despacho no entra a conocer los ataques en contra de las tres ofertas elegibles para las partidas No. 1, 2 y 3, a saber: Nokia Costa Rica S.A., Consorcio Datasys y la Adjudicataria Ericsson de Costa Rica-Ericsson AB, en virtud de que hay aspectos técnicos y por otro lado se exigen interpretaciones y análisis sobre prueba, lo que conlleva a que no sea evidente y manifiesta”, dice la resolución.

El ente contralor determinó que los reclamos formulados requerían un análisis especializado de ingeniería de redes, seguridad y arquitectura de infraestructura, por lo que no calificaban como evidentes ni manifiestos y, en consecuencia, no habilitaban una anulación de oficio.

Además, la resolución muestra que el propio Consorcio Ericsson había formulado, durante la audiencia inicial, cuestionamientos contra la elegibilidad de la oferta de Nokia.

No obstante, la Contraloría tampoco resolvió esos señalamientos, esta vez por razones de economía procesal, al considerar que Nokia ya carecía de legitimación por no haber desvirtuado la oferta de Datasys.

“Si bien el Consorcio Ericsson, al atender la audiencia inicial, formuló diversos cuestionamientos en contra de la elegibilidad de la oferta de Nokia Costa Rica S.A., este órgano contralor, en atención al principio de economía procesal, estima innecesario pronunciarse sobre dichos alegatos”.

La adjudicación a favor de la empresa sueca Ericsson quedó firme sin que la Contraloría se pronunciara sobre los supuestos incumplimientos que se le atribuyeron. El contrato asciende a $97,76 millones (poco más de ¢44 mil millones, según el tipo de cambio actual).