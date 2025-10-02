Marta Acosta, jerarca de la Contraloría General de la República, señaló en la Asamblea Legislativa que el presupuesto 2026 incumple con el principio de universalidad e integridad, el cual establece que se debe incluir todos los ingresos y todos los gastos del Estado para el período fiscal correspondiente.

En las transferencias a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), solo se incorporó el 70% de los recursos estimados por la entidad para un total de ¢452 mil millones menos de lo necesario para la operación de la institución.

Además, para el pago de pensiones y aguinaldos del Ministerio de Trabajo, identificaron un faltante de ₡24 mil millones. En cuanto a comisiones y gastos por servicios financieros, el Ministerio de Hacienda podría estar subestimando en ₡1 mil millones el presupuesto.

“Los riesgos existentes en el presupuesto se agravan con el incumplimiento de los principios presupuestarios. Nuevamente, se presenta el incumplimiento en el principio de equilibrio, pues para el 2026 se proyecta un déficit de cuenta corriente del 2,3% del PIB y esto equivale a ₡1,3 billones de colones. Se presenta, también, un incumplimiento del principio de universalidad e integridad por la no presupuestación de la totalidad de los gastos necesarios para la operativa institucional en el 2026”, indicó Acosta.

En el desglose de los fondos para la CCSS, se identificó una diferencia de ₡386 mil millones en el Seguro de Enfermedad y Maternidad (SEM), que afecta a las personas indigentes y a los asegurados por cuenta del Estado.

Al igual que ₡10 mil millones en el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y ₡55 mil millones en el Régimen No Contributivo.

Estos componentes suman a la deuda que mantiene el Estado con la Caja, la cual asciende a ₡4,4 billones, según las estimaciones a mayo del 2025.

El diputado Jonathan Acuña, del Frente Amplio, le consultó a Acosta si el faltante pone en riesgo la recepción de las pensiones que ya están otorgadas. A lo que la jerarca contestó que había “riesgo de insuficiencia presupuestaria para atender los compromisos de pago”.