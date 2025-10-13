La Contraloría General de la República (CGR) aclaró que Marta Acosta, jerarca de la entidad, no planteó la idea de poner impuestos a las Zonas Francas durante la sesión extraordinaria del 8 de octubre en la Comisión de Asuntos Hacendarios.

“La Contralora General describió la caída que presentan los ingresos tributarios con respecto al producto interno bruto. Ante pregunta del Diputado José Joaquín Hernández, se reconoció la importancia del Régimen de Zonas Francas en el crecimiento económico, al amparo de un funcionamiento que considere los principios de transparencia y temporalidad”, indicó el ente en un comunicado emitido este lunes.

Durante la intervención en la Asamblea Legislativa, Acosta mencionó la importancia de contar con una estrategia de recaudación de mediano plazo que aborde el combate a la evasión y la informalidad.

Además de la consolidación de un sistema tributario que sea eficiente y recalcó en hacer una tarea de revisión de los incentivos fiscales.

En nuestro país, las empresas bajo el régimen de Zona Franca reciben exoneraciones del 100% del impuesto sobre la renta durante 8 años, y un 50 % durante los siguientes 4 años.

Según el Ministerio de Hacienda, el gasto tributario que genera es de ¢660 mil millones que el Estado no percibió en el 2023.

“La Contraloría ha insistido en la necesidad de una revisión constante de todas las exenciones y exoneraciones tributarias, con una evaluación técnica y transparente. Nunca se mencionó por parte de la Contraloría el establecimiento de impuestos para ningún sector”, agregó la institución pública.

También respondieron al presidente de la República, Rodrigo Chaves, el cual criticó a la Contralora a partir de las publicaciones realizadas por medios nacionales.

“La Contralora General se pronuncia siempre desde sus competencias, en el ámbito de la Hacienda Pública, no lo hace desde la política pública, que corresponde a la Administración. Con base en análisis realizados desde hace varios años, el Órgano Contralor ha hecho referencia a que debe procurarse que la normativa vigente responda a los cambios y necesidades requeridos para mantener y atraer inversión, en armonía con las necesidades fiscales del país”, externó la CGR.