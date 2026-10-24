Contraloría dice que Hacienda falla en controles para recuperar impuestos

Fecha de publicación: 24 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 23 de octubre de 2026

El Ministerio de Hacienda presenta fallas en los controles utilizados para detectar, corregir y recuperar impuestos relacionados con posibles incumplimientos tributarios, según una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR).

El ente contralor determinó que, entre 2023 y junio de 2026, Tributación identificó 781.576 casos con posibles incumplimientos, pero únicamente planificó controles para 23.578, equivalente a un 3% del total.

La cantidad de actuaciones ejecutadas también cayó durante el periodo analizado, al pasar de 1.767 en 2023 a solamente dos en 2025.

La CGR concluyó que los controles no han sido eficaces debido a problemas de cobertura, atrasos y bajos resultados para corregir los incumplimientos.

Grupo Extra consultó al Ministerio de Hacienda este viernes, pero hasta el cierre de esta edición la cartera no respondió a las consultas.

Foto: Randall Sandoval.

Cobros se atrasan

Uno de los principales hallazgos corresponde al tiempo que tarda Hacienda en completar los procedimientos. Para contribuyentes que reportaron renta bruta en cero pese a registrar facturación electrónica, los procesos demoraron entre 63 y 294 días.

Julissa Sáenz Leiva, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de las Finanzas Públicas de la CGR, advirtió que estos atrasos pueden afectar la posibilidad de cobro.

“Entre el 100% y el 73% de los controles a contribuyentes con renta bruta en cero o con subdeclaración de retenciones se concluyeron fuera del plazo establecido, alcanzando en este último hasta 600 días en los casos extremos, lo cual eleva el riesgo de prescripción de las facultades de cobro del Estado”, manifestó.

Poca recuperación

La auditoría también determinó bajos resultados en los controles destinados a recuperar diferencias monetarias.

Según Sáenz, estas actuaciones no lograron recuperar más del 4,7% del monto estimado.

“Garantizar controles tributarios eficaces y oportunos es clave para desestimular la evasión y asegurar los recursos que financian los servicios públicos que requiere el país”, agregó.

La Contraloría ordenó a Tributación elaborar un plan para corregir las deficiencias y crear indicadores que permitan medir la efectividad y los tiempos de respuesta de los controles.