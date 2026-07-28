Contraloría detectó irregularidades en contrataciones con el ICE

Una investigación de la Contraloría General de la República (CGR) reveló que 10 instituciones estatales y el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) utilizaron de forma “ilegítima” la figura de contratación directa para evadir licitaciones públicas.

La ley permite contrataciones directas entre entes públicos solo si la entidad contratada ejecuta el trabajo por sí misma. Sin embargo, el ICE actuó como un intermediario comercial, subcontratando a empresas privadas para realizar el desarrollo técnico, proveer hardware y dar mantenimiento, lo cual desvirtúa la excepción legal, según la CGR.

La CGR detectó que estas alianzas estratégicas con privados permitieron que terceros asumieran la ejecución sustancial de los proyectos, reduciendo la participación del ICE a labores administrativas.

Las 10 instituciones involucradas:

Asamblea Legislativa.

Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Ministerio de Hacienda y Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE).

AyA, ICT, INAMU, INS, Municipalidad de Upala y el Museo de Arte Costarricense.

Las órdenes de la Contraloría:

Al ICE: Cesar inmediatamente el uso de alianzas privadas para estas contrataciones y limitar la subcontratación solo a tareas accesorias o muy especializadas.

Cesar inmediatamente el uso de alianzas privadas para estas contrataciones y limitar la subcontratación solo a tareas accesorias o muy especializadas. Control de daños: El ICE debe realizar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para proteger los fondos públicos y establecer protocolos contra la corrupción.

El ICE debe realizar un estudio técnico y financiero de las alianzas vigentes para proteger los fondos públicos y establecer protocolos contra la corrupción. A las instituciones: Deben verificar la idoneidad técnica de los entes que contratan y ejecutar un plan de transición para asegurar que los servicios a la ciudadanía no se interrumpan.

Las entidades deberán ajustar sus mecanismos de control y gobernanza para asegurar que cualquier futuro acuerdo comercial respete la naturaleza técnica y financiera de las alianzas estratégicas.