Contraloría deja en firme sanción de 15 días sin remuneración contra diputado del PLN

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) dejó en firme una sanción de 15 días de suspensión sin goce de salario o dietas contra el diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Ronald Campos Villegas, por hechos ocurridos durante su gestión en el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (CENECOOP R.L.). Campos es actualmente legislador por Guanacaste.

La resolución, de la cual Grupo Extra tiene copia, establece la responsabilidad administrativa de Campos y dispone una suspensión de 15 días hábiles. En caso de dietas u otros estipendios, la sanción deberá contabilizarse por número de sesiones, periodo durante el cual no podrá recibir esos pagos.

La CGR señaló a este medio que la sanción había quedado temporalmente sin ejecutarse después de que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogiera una medida cautelar en mayo de 2025. Sin embargo, el 29 de junio de 2026 el Tribunal declaró sin lugar esa gestión y dejó sin efecto la medida que impedía aplicar la suspensión.

Debido a que Campos ya no forma parte del Consejo de Administración ni del Comité de Vigilancia del CENECOOP y actualmente ocupa una curul en el Congreso, la Contraloría remitió el pasado 5 de agosto la resolución a la Asamblea Legislativa para que determine “lo que en derecho corresponda” según sus competencias.

La presidenta Yara Jiménez. Foto: Isaac Villalta.

Directorio no informó

Además, el 21 de setiembre la CGR volvió a dirigirse a la presidenta legislativa, Yara Jiménez, para solicitar información sobre el trámite dado al caso y copia de las resoluciones, gestiones o actos adoptados por el Directorio Legislativo.

Desde el despacho de Campos indicaron a Grupo Extra que el legislador no ha sido notificado oficialmente de ninguna resolución.

“Según lo confirmó la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el documento llegó a su correo institucional. En este momento el diputado analiza la información oficial disponible con su equipo legal”, señalaron.

En declaraciones brindadas a La Octava, la presidenta del Congreso, Yara Jiménez, confirmó que recibió la notificación de la CGR.