El proyecto de pasos a desnivel en la ruta nacional 32 finalmente podrá ejecutarse, luego de que la empresa CHEC desistiera del recurso de objeción presentado contra el concurso 2025LY-000015-0006000001.

Con el reclamo archivado por la Contraloría General de la República (CGR), el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) tiene vía libre para avanzar en el proceso, realizar la apertura de ofertas y continuar con la adjudicación.

Dicha decisión fue celebrada por el ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraím Zeledón, quien señaló que esto demuestra que el proyecto se está desarrollando de forma correcta.

“Siempre dijimos que las rotondas eran algo temporal. Seguimos trabajando adelante con las expropiaciones y con el proyecto; y esto pues es una prueba de que la misma Contraloría está avalando el trabajo que tenemos”, detalló Zeledón a Diario Extra. Sumado a ello, el jerarca aseguró que el lanzamiento de los carteles de licitación estará listo para el próximo mes, por lo que esperan estar otorgando los trabajos antes del cierre de año. “Esperemos que sean muchas empresas que participen para buscar el menor precio; donde estos son cuatro pasos a desnivel que estaríamos iniciando la construcción el próximo año”, agregó.

La CGR además rechazó los recursos de apelación con respecto al marchamo digital, lo cual también permitirá continuar con el proceso para que estos dispositivos se puedan lanzar de cara al 2026.