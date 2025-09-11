La Contraloría General de la República (CGR) dio luz verde al proyecto del nuevo Hospital de Cartago, tras refrendar el contrato suscrito entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la empresa Compañía Constructora Van Der Laat y Jiménez S.A., por un monto de $394,9 millones, más $4 millones adicionales para contingencias.

Foto: Randall Sandoval.

Proceso de refrendo

La gestión ingresó a la CGR el 23 de junio de 2025 mediante el procedimiento de licitación pública 2022LN-000001-0001104402.

Sin embargo, la documentación presentada inicialmente estaba incompleta, lo que obligó a la Caja a aportar información adicional, con un retraso de un mes en el trámite.

Roberto Rodriguez A Gerente de División Contratación Pública, oficio Refrendo Hospital de Cartago.

Una vez completado el expediente, la Contraloría verificó aspectos clave como:

La disponibilidad de nuevas fuentes de financiamiento para adjudicar la oferta.

La razonabilidad del precio y los estudios legales y técnicos que confirman el cumplimiento de los requisitos por parte de la empresa adjudicada.

La existencia de una etapa de preinversión y planificación del proyecto realizada por la CCSS.

Que el terreno destinado cumple con las condiciones técnicas necesarias y no requiere la reubicación de servicios.



Terreno para el nuevo Hospital de Cartago. Foto: Wilbert Hernández.

Próximos pasos

Con el refrendo aprobado, ahora corresponde a la administración emitir la orden de inicio y ejecutar la obra bajo los términos establecidos en el contrato.