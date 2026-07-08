Contraloría da luz verde a modernización de Puerto Caldera

La Contraloría General de la República (CGR) rechazó dos recursos de apelación presentados contra la adjudicación de la concesión de Puerto Caldera, dando luz verde al proceso de modernización de las instalaciones.

La resolución confirmó la legalidad del proceso de selección y ratificó la adjudicación a favor del Consorcio Sunset.

“La Contraloría resolvió las impugnaciones relacionadas con la concesión de obra pública para la modernización de Puerto Caldera. En este proceso de revisión legal, analizamos dos apelaciones interpuestas por parte de la misma empresa en relación con la descalificación de su oferta y la elección de la empresa que se encargará del proyecto”, indicó Alfredo Aguilar, gerente asociado de la División de Contratación Pública de la Contraloría.

Las apelaciones fueron interpuestas por la empresa International Container Terminal Services, Inc. (Ictsi), que cuestionó tanto su descalificación como la idoneidad técnica de la propuesta adjudicada.

La Comisión Evaluadora descartó la propuesta, ya que se incumplía con uno de los criterios financieros, el cual establece que las empresas participantes no podían superar un valor de 1,75 en la relación deuda-patrimonio.

Aunque inicialmente el resultado era de un 1,33, de acuerdo con los estados financieros auditados de Ictsi, la comisión indicó que la realidad era un valor de 2,16 al considerar arrendamientos y las obligaciones por derechos de concesión por pagar como parte de la deuda de la compañía.

Esto generó un malestar en la empresa de origen filipino, la cual presentó una carta protesta a la Comisión Evaluadora y al Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), así como las apelaciones ante la CGR.

Sin embargo, la Contraloría concluyó que la empresa apelante incumplía un requisito financiero establecido en el cartel, por lo que rechazó de plano ambos recursos sin entrar a conocer el resto de los argumentos.

“Después de un riguroso análisis, se ha confirmado la decisión tomada por la Administración en cuanto a que la empresa recurrente presenta un nivel de endeudamiento financiero que supera el límite fijado en las reglas de selección, aspecto que la descalifica y no la permite convertirse en la empresa que se encargue del proyecto”, agregó Aguilar.

Con la resolución en firme, el siguiente paso corresponde al Incop, que deberá proceder con la suscripción del contrato de concesión para la modernización de la infraestructura y el equipamiento de Puerto Caldera.

La transición se haría en agosto del 2027, ya que el Incop aprobó una extensión en el contrato actual, ante los atrasos en el proceso que generaron las apelaciones.