Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Consejo Superior de Educación (CSE) carece de una agenda estratégica propia para dirigir la enseñanza oficial del país, pese a que es el órgano de rango constitucional encargado de orientar el rumbo del sistema educativo y establecer las políticas que rigen la educación pública.

Así lo determinó la Contraloría General de la República (CGR), que identificó deficiencias en la planificación del Consejo, cuya gestión se concentra principalmente en analizar y resolver las propuestas dadas por el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Según el informe, el órgano no cuenta con instrumentos de planificación que le permitan establecer sus propias prioridades, objetivos de mediano y largo plazo ni metas anuales para orientar el desarrollo educativo del país.

Órgano encargado de definir el rumbo educativo

El Consejo Superior de Educación tiene a su cargo la dirección general de la enseñanza oficial en Costa Rica, por lo que sus decisiones inciden directamente en el servicio educativo que reciben los estudiantes.

Entre sus responsabilidades se encuentran la aprobación de políticas educativas, programas de estudio, calendarios escolares, modalidades de formación y requisitos de graduación.

Además, le corresponde orientar el desarrollo de la educación nacional con independencia de criterio y sustento técnico, procurando que las decisiones educativas tengan continuidad y respondan a las necesidades del país.

Sin embargo, la Contraloría encontró que el Consejo no dispone de una estructura que integre la conducción estratégica y los mecanismos de control necesarios para garantizar que sus decisiones respondan a prioridades previamente establecidas.

El ente contralor también identificó la ausencia de instrumentos operativos suficientes y actualizados que permitan traducir las competencias del Consejo en procedimientos concretos para orientar sus decisiones y promover la independencia de criterio de sus integrantes.

Debilidades en decisiones educativas

La revisión de expedientes correspondientes a 2024 y 2025 evidenció diferencias en los documentos utilizados para analizar las propuestas educativas, debido a la ausencia de criterios uniformes que establezcan los insumos técnicos mínimos requeridos.

Según la Contraloría, esta situación provoca que la conformación de los expedientes y la solicitud de criterios dependan de la discrecionalidad del personal técnico asignado o de los integrantes de las comisiones.

A estas deficiencias se suma la ausencia de un informe anual formalizado de rendición de cuentas que permita conocer los resultados de la gestión del Consejo y dar seguimiento al cumplimiento de sus acuerdos.

La CGR da plazo hasta 2027 para corregir fallas en dirección educativa.