Contraloría advierte cierre técnico ante recorte presupuestario

Fecha de publicación: 12 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

La Contraloría General de la República (CGR) advirtió al Ministerio de Hacienda que una reducción en su presupuesto del 5%, equivalente a ¢1.000 millones, llevaría a la institución a un cierre técnico.

Así lo comunicó el ente contralor al ministro, Rodrigo Chaves, mediante el oficio DC-0174.

“Ceder un 5% de nuestro presupuesto llevaría en la práctica a un cierre técnico de la institución, lo cual a todas luces violenta nuestro marco constitucional y legal, e incide directamente en la independencia institucional que procuró y defendió para la Contraloría General, el constituyente. No existe posibilidad alguna de cumplir con un recorte de ¢1.055 millones”, indicó Marta Acosta, contralora general, en el documento remitido al Ministerio de Hacienda.

La CGR agregó que identificó ¢100 millones, dentro del presupuesto en ejecución para el 2026, que pueden rebajarse sin arriesgar la operación de la entidad.

También detalló que muchos de los gastos de la institución son de “carácter ineludible”, contemplando las remuneraciones de los funcionarios, contribuciones sociales, servicios públicos y contratos vigentes de limpieza, seguridad, mantenimiento de equipos tecnológicos e infraestructura.

Además, informó que la Contraloría no mantiene gastos por viaje y de transporte al exterior, alimentos y bebidas, alquileres, publicidad, propaganda o gastos protocolarios y de representación.

Acosta mencionó que, desde el 2007, la institución implementó el esquema de salario único o global, con una reducción de más de ¢30 mil millones a lo largo de los años.

Poco crecimiento

El ente, cuyo presupuesto para el 2026 fue de ¢21 mil millones, cuestionó la falta de crecimiento en los recursos asignados por parte del Poder Ejecutivo. El documento resalta un crecimiento del gasto público del 57% en los últimos 10 años, sin embargo, el monto asignado a la Contraloría aumentó en un 1,9% en el mismo periodo.

“Esta desigualdad demuestra que, mientras el universo de entidades y recursos sujetos a fiscalización se ha expandido significativamente, los fondos asignados a este órgano se han mantenido prácticamente estáticos”, explica Acosta.

Para el 2027, la institución solicitó un aumento en su presupuesto de ¢796 millones para atender nuevas asignaciones en sus funciones, sin embargo, la solicitud fue rechazada por el Ministerio de Hacienda.

“Lo que ya presupone por sí mismo un recorte a las necesidades de los recursos requeridos por esta institución, situación que nos pone en la disyuntiva realista y objetiva, de no poder enfrentar nuevas responsabilidades legales, si no contamos con los recursos necesarios mínimos para ello”, indica el oficio.

Sin dichos recursos, y un recorte adicional propuesto por el ministro Chaves, la Contraloría alerta que se le impediría la atención de nuevas obligaciones como la fiscalización de la Declaración Jurada de 28 mil policías en el próximo año.