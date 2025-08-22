La contralora general de la República, Marta Acosta, solicitó a Casa Presidencial rectificar las declaraciones del mandatario Rodrigo Chaves contra la institución, emitidas en la conferencia de prensa del miércoles.

Mediante un derecho de respuesta, la CGR afirmó que Presidencia difundió información “difamatoria y calumniosa” sin pruebas, en relación con un proceso de adjudicación que tramita el Ministerio de Educación Pública (MEP).

“Nuestros argumentos están en documento anexo, acompañados de los párrafos que exigimos sean leídos en la próxima conferencia de prensa al amparo del derecho de rectificación y respuesta dispuesto en la Ley de la Jurisdicción Constitucional”, señala la carta firmada por Acosta.

Durante la conferencia, Chaves reiteró su tesis de que la Contraloría busca “cogobernar”, los tildó de “sinvergüenzas” por el papel que habrían jugado en el “Caso Barrenador” y los responsabilizó de frenar la construcción del nuevo Hospital Max Peralta de Cartago.

La CGR respondió que el presidente ha instalado la falsedad en sus discursos, con afirmaciones reiteradas y engañosas sobre temas sensibles como educación y salud.

“La falsedad se ha puesto de moda en sus conferencias y discursos públicos; lo hace sobre temas sensibles en materia de educación y salud, mintiendo de forma reiterada y con saña para engañar a costarricenses decentes y de buena fe. Utilizar a las comunidades de la forma en que lo hace; aunque sus mentiras no sean sostenibles en el tiempo, es más que deplorable”, indica el documento.

El oficio añade que Chaves empleó un lenguaje violento con “una actitud misógina y agresiva” al decir: “creí que ya le había dado suficiente a la contralora. Bueno, a ella no se le puede dar suficiente porque nunca va a alcanzar”.

Acosta aseguró que las agresiones se han repetido durante meses y están debidamente documentadas para eventuales procesos judiciales.

La carta enviada a Zapote recalca que la Contraloría tiene pruebas de que el Ejecutivo falta a la verdad en sus críticas sobre los procesos que, según Casa Presidencial, la CGR detiene.

Diario Extra intentó obtener una reacción oficial, pero al cierre de edición no hubo respuesta.