Contralora hospitalizada en el Calderón Guardia

La contralora general de la República, Marta Acosta, permanece internada en el Hospital Calderón Guardia tras presentar problemas de salud que requirieron atención médica inmediata.

Fuentes internas del centro médico confirmaron a Grupo Extra la hospitalización de la jerarca, aunque no trascendieron detalles sobre su condición clínica.

Consultada por este medio, la Oficina de Prensa de la Contraloría General de la República informó que Acosta no estaba laborando desde inicio de semana. “Se encuentra ausente desde el lunes 27 de julio por razones de salud que requirieron una atención inmediata, por lo que estará fuera por el periodo que demande su recuperación”, señaló la institución mediante una respuesta oficial.

La Contraloría agregó que, por respeto a la privacidad de la funcionaria y de su familia, no brindará información adicional sobre su estado de salud.

Mientras se mantiene su incapacidad, el subcontralor, Bernal Aragón, asume las funciones de contralor de la institución y continúan con el desarrollo de sus labores administrativas conforme a los procedimientos internos establecidos en los reglamentos institucionales.