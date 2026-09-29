Continúa “Operativo Cacería” por los más buscados

Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La captura de un hombre de apellido Martínez, conocido con el alias de “Jota”, fue la última realizada por oficiales de la Fuerza Pública como parte de los operativos para ubicar a las 14 personas más buscadas en Cartago.

El hecho ocurrió el pasado 3 de setiembre y, desde entonces, las autoridades policiales mantienen la búsqueda de siete objetivos que han logrado evadir los controles de la Fuerza Pública.

En el caso de “Jota”, se le atribuye su participación en el grupo delictivo local conocido como “Los Chacales”.

El director de la Fuerza Pública, Raúl Rivera, indicó en el programa radial “Desde Buena Mañana”, de Grupo Extra, que estas personas todavía son de interés para las autoridades debido a sus características y a su presunta vinculación con organizaciones criminales.

“Producto del enfrentamiento de organizaciones criminales en la provincia de Cartago nació esa lista, de la cual queda capturar a la mitad”, dijo.

El jerarca policial señaló que, durante las reuniones del grupo de Fuerza Élite, este tema se aborda todas las semanas.

“Estas personas, además de que han ejecutado acciones delictivas, sobre todo delitos contra la vida, tienen alguna posición de liderazgo dentro de las organizaciones criminales, sobre todo en la provincia de Cartago”, agregó.

Rivera reiteró que varios de los objetivos vinculados a Cartago pertenecen a la organización criminal “Los Maruja”, a la que calificó como una de las más peligrosas debido a sus constantes enfrentamientos y disputas territoriales en la provincia.

Por otra parte, el director de la Fuerza Pública indicó que también cooperan con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que estableció una lista de 90 objetivos prioritarios a nivel nacional.

“A pesar de que tenemos sus identidades, hasta el momento no hemos podido capturar a ninguno; sin embargo, hemos tenido la captura de 233 personas, aparte de esos, que mantenían orden de captura por delitos graves como violación u homicidio”, explicó.

El jerarca fue enfático en que el “Operativo Cacería” se mantiene abierto, a la espera de nuevas detenciones de objetivos, que podrían estar incluso fuera de la provincia de Cartago.

Para facilitar la ubicación de las siete personas que continúan prófugas, la Fuerza Pública solicita el apoyo de la población a través de dos vías confidenciales y anónimas: la línea telefónica 1176 y el correo electrónico [email protected].