Las autoridades se encuentran realizando este martes 2 allanamientos relacionados con la desaparición de Ligia Faerron.

La mujer fue vista por última vez el pasado 26 de setiembre en Ciudad Quesada. Posteriormente, se reportó como desaparecida el 1° de octubre.

Según informó el Ministerio Público, uno de los operativos se encuentra en desarrollo en una propiedad de 61.5 hectáreas, ubicada en Javillos de Florencia, en San Carlos.

La otra movilización tiene lugar en casa de Ciudad Quesada.

“Las diligencias se ejecutan en coordinación con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), específicamente con equipo de la Unidad Canina y especialistas en rastreo de fluidos biológicos y restos humanos”, destacó el Ministerio Público.

Desde el OIJ, destacan que se encuentran haciendo la revisión de los sitios en búsqueda de evidencias importantes para el caso.

Además, se confirmó que de momento la movilización tampoco deja personas detenidas.