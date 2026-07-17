Contaminación en río Segundo genera malestar a alajuelenses

Un grupo de vecinos de San Rafael de Alajuela se reunió este viernes para asistir al Tribunal Administrativo Ambiental y pedir cuentas por la contaminación que llega al río Segundo.

Ellos denuncian que hay una empresa de la industria cárnica que lleva varios años arrojando sus desechos al agua sin un control adecuado.

La reunión con los miembros del Tribunal fue virtual.

“Nosotros tenemos este problema desde hace mucho tiempo y le pedimos al Tribunal que nos indique cuándo se nos dará la resolución. Al río caen aguas negras, hay mucha contaminación y queremos que nos resuelvan”, indicó Manuel Cordero, síndico de San Rafael de Alajuela.

En los videos suministrados a este medio por los habitantes de la zona, se ve cómo cae el material de desecho y de ahí se dispersa por el río, lo que provoca daños a los animales, así como malos olores que se expanden por todo el distrito.

“No se puede dejar pasar por alto, nos estamos enfermando las personas de la zona. Niños, adultos, ha sido muy difícil para nosotros”, dijo Roxiris Castro, quien vive allí hace 16 años.

Afirman que este problema lo comenzaron a vivir desde el año 2005 y se llevó al Tribunal para que exista una regulación que, a la actualidad, siguen esperando. El Tribunal se mantiene estudiando el caso y esperan darle una respuesta a los vecinos en los próximos días.