Contaminación en río genera malestar a vecinos de Alajuela

Malos olores, contaminación y un problema ambiental que lleva varios años. Con todo eso lidian los vecinos de San Antonio del Tejar y por lo que ya piden intervención de las autoridades de salud.

El hecho más reciente ocurrió cuando arrojaron desechos de animales al río Ciruelas, lo que hizo que el agua tomara un color rojo, tal y como se ve en este video que circuló en redes sociales.

“Tengo 30 años viviendo aquí y la situación es la misma siempre. Huele como a ganado, ahora ha llegado un olor a sangre y a combustible y como ha sido tan constante, el mal olor se volvió costumbre”, manifestó María Alexandra Jiménez.

Los habitantes de la zona afirman que el olor fue tan molesto que les complicó consumir alimentos en el almuerzo o la cena.

Vecinos piden una solución a las autoridades de salud.

Incluso, en algún momento se recogieron firmas para unir al barrio y enviar el caso ante el Ministerio, sin embargo, la situación no ha mejorado, si no todo lo contrario, les genera problemas de salud.

“Hace un tiempo los vecinos nos unimos, enviamos la queja y hubo una mejora de días, después todo siguió igual. Es un olor como a chanchera y nos provoca malestar”, comentó Vilma Monge.

Grupo Extra le consultó al Ministerio de Salud si tienen conocimiento de este tema, sin embargo, no hubo respuesta de la institución al cierre de edición.