Con salida y llegada de su colegio, en Calle Fallas de Desamparados, los Contadores Privados de Costa Rica celebran este domingo su carrera. Será la edición 38 de dicha competencia.

La prueba sale a las 7 de la mañana, se cuentas con los permisos, las pólizas respectivas y el aval de la FECOA. Habrá recorridos de 4 y 11 kilómetros.

José Mudarra, organizador del evento, señala que junto al evento deportivo se han programado otra serie de actividades deportivas en las instalaciones del Colegio. “Tenemos una gran cantidad de actividades, donde la familia del atletismo se integrará. Los más pequeños competirán en nuestra pista de atletismo. Además, tendrán a su disposición la piscina, las canchas y las demás áreas para su disfrute, totalmente invitados para este domingo”.