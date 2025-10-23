El Colegio de Contadores Privados solicitó al Ministerio de Hacienda la suspensión de la presentación y pago del IVA.

Esto debido a una lista de las inconsistencias que han recopilado y la ausencia de respuestas por parte del ministerio.

Algunas son:

Imposibilidad de generar créditos fiscales en la declaración del impuesto al valor agregado (IVA) cuando no hay ventas en un periodo fiscal.

Imposibilidad de visualizar las retenciones aplicadas en el IVA.

Imposibilidad de aplicar los saldos a favor según elección del obligado tributario.

Reclasificación de Regímenes especiales al Régimen tradicional del impuesto sobre las utilidades.

De acuerdo con Rocío Quirós, presidenta del Colegio, la mayor afectación la genera la escogencia de los créditos fiscales, ya que estos tienen fecha de prescripción.

Sin embargo, Mario Ramos, director de Tributación, indicó que desde el 6 de octubre han recibido 236 mil declaraciones, para un monto de ingresos de ¢168 mil millones a la Tesorería Nacional.

Además, destacó que un 70% de los contribuyentes ya cumplieron con sus obligaciones tributarias.

“Es por esto que la Dirección General de Tributación no concederá ninguna prórroga para la presentación de la declaración del Impuesto al Valor Agregado después del 24 de octubre”, aseguró Ramos.

La fecha límite para presentar la declaración y pago del tributo es el 24 de octubre.