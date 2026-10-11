Contabilizan más de 300 réplicas tras terremoto en Panamá

Fecha de publicación: 11 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 11 de octubre de 2026

El Observatorio Vulcanológico y Sismológico de Costa Rica (OVSICORI-UNA) informó este domingo 11 de octubre que se contabilizan más de 300 réplicas registradas en su red sísmica tras el potente terremoto de magnitud 7.7 Mw ocurrido el pasado viernes 9 de octubre en la península de Azuero, Panamá.

De acuerdo con el reporte oficial actualizado al mediodía de este domingo, del total de eventos secundarios, al menos 46 réplicas han registrado una magnitud superior a 4.5 Mw. Debido a su energía, estos sismos de mayor intensidad han sido percibidos por los pobladores en la zona sur de Costa Rica.

El terremoto principal ocurrió a las 11:56 a. m. (hora costarricense) del viernes y estuvo originado por una falla de deslizamiento lateral izquierdo (falla Azuero-Soná).

A pesar del elevado número de eventos sísmicos en las últimas horas, los especialistas del OVSICORI-UNA indicaron que la actividad muestra un comportamiento esperado.

“De la evolución sísmica se infiere que la actividad en la zona continúa; sin embargo, podemos corroborar que el comportamiento de las réplicas está siguiendo una curva exponencial decreciente, algo normal y de esperar en este tipo de eventos de gran magnitud”, detalló el informe técnico del observatorio.

Los expertos señalaron que, conforme transcurran los días, la magnitud y frecuencia de los sismos continuarán disminuyendo gradualmente, por lo que la población de la zona sur dejará de percibir los temblores de manera progresiva.