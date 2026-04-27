El consumo de cannabis en Costa Rica aumentó un 2,2% en los últimos 7 años, a pesar de que su uso recreativo continúa prohibido, según revela un estudio de la Universidad Estatal a Distancia (UNED).

La investigación bajo el título “Desafíos de la legalización del cannabis con fines recreativos – Proyecto de Ley Expediente 23.383”, elaborada por la Carrera de Ciencias Policiales, señala que el 19,9% de la población ha consumido esta sustancia alguna vez en su vida, mientras que el 4,4% lo hizo en el último mes, lo que evidencia un crecimiento sostenido en los patrones de consumo.

El informe también destaca que el 73,7% de los decomisos de marihuana realizados por las autoridades corresponden a cantidades mínimas, entre 0,01 y 1 gramo, lo que sugiere que la mayoría de los casos están vinculados al consumo personal más que al tráfico de drogas.

Marcha Marihuana. El espacio se ha realizado en años anteriores en la capital.

“El análisis de los datos muestra que la criminalización afecta principalmente a personas consumidoras, mientras que el mercado ilegal sigue activo y en crecimiento, lo que obliga a repensar las políticas públicas desde un enfoque de salud y derechos humanos”, afirmó Roberto Salas Sánchez, profesor e investigador de la UNED.

Además, el sistema de emergencias 911 reporta más de 2 mil llamadas mensuales relacionadas con drogas, lo que equivale a un promedio de 74 incidentes diarios.

El estudio también aborda la percepción de la población: un 74,9% rechaza el acceso libre al cannabis con fines recreativos, aunque existe mayor apertura hacia su uso médico (64,3%) y científico (61,1%).

En cuanto a otros indicadores, en 2023 organizaciones autorizadas por el IAFA atendieron a 2.705 personas por consumo problemático de sustancias, de las cuales solo el 9,6% correspondió a cannabis, frente a un 45% vinculado al alcohol.

Imagen con fines ilustrativos.

Asimismo, la Encuesta Nacional en población estudiantil de secundaria (2021) mostró una incidencia anual de consumo de cannabis de 2,9%, con mayor prevalencia en hombres y en estudiantes de niveles superiores, alcanzando un 8,8% en duodécimo año.

En el ámbito legislativo, el tema sigue generando debate en la Asamblea Legislativa, donde se analiza un proyecto de ley que busca regular el cultivo, producción y consumo de cannabis en adultos bajo control estatal, con el objetivo de reducir el mercado ilegal.

Asimismo, los investigadores advierten que, aunque la regulación no necesariamente elimina la violencia asociada al narcotráfico, podría generar ingresos para el Estado y permitir un mayor control sobre la calidad de la sustancia, reduciendo riesgos para los consumidores.

Foto: Archivo.

La encargada de la Carrera de Ciencias Policiales de la UNED, Karen Jiménez Morales, subrayó la importancia de promover un debate nacional informado, sustentado en evidencia científica y alejado de estereotipos o valoraciones subjetivas, incorporando el análisis de las experiencias de países que han regulado el consumo de marihuana.

El estudio concluye que el consumo de cannabis es una realidad creciente en el país y plantea la necesidad de abrir un debate nacional informado, basado en evidencia científica, salud pública y derechos humanos.