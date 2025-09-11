Las autoridades policiales expresaron su preocupación por el control que han tomado los consumidores de drogas en Copán de Alajuela.

Este grupo de personas llega a la zona con la intención de comprar o consumir estupefacientes y, durante su movilización, cometen una serie de delitos.PCD

“Lamentablemente, quienes vienen a adquirir droga en estos sitios, cometen otros delitos en su tránsito por distintas comunidades”, afirmó Stephen Madden, director de la Policía de Control de Drogas (PCD).

Robos, hurtos y asaltos son los principales delitos que ejecutan contra vecinos, con el objetivo de vender lo sustraído y obtener dinero para comprar las dosis.

Madden explicó que la zona se ha vuelto peligrosa y conflictiva debido a la presencia de estructuras narco que facilitan la venta de drogas.

Golpe a narco familia

La PCD realizó cuatro allanamientos para detener a diez personas vinculadas a una narco familia. Según las autoridades, se trata de una estructura altamente violenta que ha sido investigada desde principios de 2025.

Los oficiales detuvieron a los líderes, tres hermanos de apellidos Castro Pérez; dos de ellos fueron detenidos en los allanamientos. Uno de ellos presenta antecedentes por robo agravado, robo con violencia, venta y tenencia de drogas.

Mientras que el tercero se mantiene en prisión por un tema de violencia doméstica desde aproximadamente seis meses.

“Estamos ante una zona sumamente violenta, donde ocurren balaceras a cualquier hora. Estas estructuras ejercen control e infunden temor”, señaló Madden.

El director también recordó que, en julio anterior, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) fueron atacados a balazos mientras realizaban una diligencia en un vehículo.

Un total de 149 estructuras narco familiares fueron desarticuladas en todo el país entre 2019 y 2024, lo que representa un promedio de 25 grupos atacados por año, ganando poder con el paso del tiempo.