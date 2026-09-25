Construyen nuevos circuitos de atletismo en La Sabana

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) comenzó con la construcción de tres nuevos circuitos de atletismo en el costado noreste del Parque La Sabana.

La obra ofrecerá un recorrido total de 3214 metros gratuitos y accesibles para promover la actividad física en la capital.

El proyecto contempla una ruta de 826 metros para caminata, un circuito recreativo de 1188 metros y una pista deportiva de 1200 metros, la cual tiene una inversión oscila los $755.192 provenientes de la Gran Maratón Costa Rica.

Este es el recorrido de cada circuito.

Los nuevos senderos estarán rodeados de abundante vegetación, al tiempo que utilizarán concreto permeable. Además, la entidad garantiza criterios de sostenibilidad ambiental, seguridad, durabilidad y accesibilidad para ejercitarse.

Esta infraestructura moderna brindará mejores condiciones tanto a atletas de rendimiento como a caminantes y corredores aficionados, integrándose de forma armónica al entorno natural de la zona.

Con esta obra, el Icoder busca que La Sabana se consolida como el principal pulmón urbano y centro de bienestar de Costa Rica, uniendo el desarrollo deportivo con la sostenibilidad ambiental.