El sector de la construcción encadena cinco meses consecutivos de variaciones interanuales negativas, según el más reciente Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE).

Los datos publicados por Banco Central de Costa Rica (BCCR) muestran que, tras iniciar el año con crecimiento, la producción empezó a caer desde marzo, donde registró una caída del -3,0% en la comparación interanual, es decir el mismo mes del año anterior.

“La merma de la construcción con destino privado (reducción de 4,3 %) en julio, resulta de una menor ejecución de proyectos residenciales. Lo anterior fue levemente contrarrestado por el mayor avance en proyectos de construcción de naves industriales, locales comerciales, y parqueos”, señala el IMAE.

Aunque la tendencia es evidente, la Cámara Costarricense de la Construcción aclara que no se trata de una caída absoluta, sino de una menor velocidad de crecimiento frente al año pasado.

“En el sector de la construcción viene experimentando un incremento mensual desde enero. La reducción es en la comparación con el mes correspondiente del año anterior. Esto no indica resultados negativos, solo una reducción del dinamismo.”, explicó la organización.

Entre las causas destacan la menor ejecución de proyectos residenciales en el sector privado y un avance más lento en obras públicas pese a que hubo empuje por parte de infraestructura vial a cargo del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Desde la Cámara insisten en que para revertir la tendencia es necesario que el Estado aumente la inversión en obra pública, mejore la formulación de proyectos y agilice su ejecución.

En el ámbito privado, señalan la urgencia de resolver limitaciones como la disponibilidad de infraestructura hidráulica y la incertidumbre que frena nuevas inversiones. Si la tendencia negativa se mantiene por un mes más, la construcción entraría técnicamente en recesión, sumándose a la agricultura nacional que se encuentra en esta condición.

Este sector genera cerca de 129 mil empleos de acuerdo con la Encuesta Continua de Empleo del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).