Construcción en Guanacaste crece de forma desigual

El auge inmobiliario y turístico mantiene a Guanacaste como uno de los principales polos de inversión del país; sin embargo, ese crecimiento continúa concentrándose en pocos territorios, principalmente aquellos vinculados con la actividad turística.

Datos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y de la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) muestran que actualmente Santa Cruz, Carrillo, Liberia y Nicoya reúnen el 82% de toda la construcción tramitada en la provincia, mientras que los otros siete cantones apenas representan el 18% de la actividad constructiva.

Además, entre enero de 2025 y mayo de 2026, Guanacaste concentró el 14,8% de toda la intención de construcción del país y el 64% de los metros cuadrados destinados a hoteles.

“Guanacaste se ha convertido en uno de los principales motores económicos de Costa Rica, impulsado principalmente por el turismo. Sin embargo, la actividad constructiva se concentra en solamente cuatro de los cantones, por lo que el desafío es llevar ese crecimiento a más comunidades. Para lograrlo es clave fortalecer la infraestructura pública, mejorar la conectividad y garantizar el acceso al agua”, detalló Randall Murillo, director ejecutivo de la CCC.

Murillo añadió que, además del turismo, el desarrollo residencial, la inversión comercial y diversas obras públicas, como la modernización del Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós y la ampliación de la Ruta Nacional 21, han permitido consolidar a Guanacaste como uno de los principales destinos de inversión del país.

Randall Murillo Cámara de la Construcción “El avance de infraestructura hidráulica pública será determinante para que Guanacaste continúe creciendo de manera ordenada y sostenible. Sin disponibilidad del recurso, una iniciativa no puede iniciar su proceso de tramitación, situación que ya ha limitado el desarrollo de algunos proyectos en la provincia”.

Pese al crecimiento, el sector considera que el acceso al agua y el fortalecimiento de la infraestructura pública serán determinantes para evitar que el desarrollo continúe concentrándose en unos pocos cantones.

Asimismo, Murillo sostuvo que proyectos estratégicos como PAACUME serán indispensables para ampliar las oportunidades hacia otras comunidades y atraer nuevas inversiones. Además, desde el sector se señala que la planificación territorial, el fortalecimiento de la infraestructura pública y la garantía de servicios esenciales son factores clave para que el crecimiento económico de la región se distribuya de manera más equitativa entre todos los cantones de Guanacaste.