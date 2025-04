Un préstamo gestionado por la Municipalidad de Desamparados habría favorecido directamente a la familia del diputado liberacionista Gilbert Jiménez Siles, según revela un informe oficial del gobierno local.

Se trata del documento AM-EC-021-2025, elaborado por el Área Económica de la municipalidad y dirigido a la alcaldesa Antonieta Naranjo Brenes. La nota fue emitida el pasado jueves 3 de abril y forma parte del expediente que respalda una solicitud de endeudamiento ante el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM).

Documento municipal donde se indica que la intervención beneficiaría a la familia del diputado.

Antecedentes del crédito

La propuesta municipal contempla la gestión de un préstamo por ¢2.500 millones para la construcción de nueve puentes en distintos puntos del cantón, a lo que se sumarían ¢750 millones adicionales para la compra de tres camiones recolectores de residuos sólidos.

En total, el plan implicaría un endeudamiento por ¢3.250 millones. Entre las comunidades donde se proyecta intervenir infraestructura se encuentran La Violeta, Tablazo, Higuito, El Llano, El Tirrá y Santa Cecilia.

Puente de la polémica

Sin embargo, el proyecto que encendió las alertas se ubica en Calle Jiménez. De acuerdo con el informe municipal, tras una inspección del Área de Infraestructura, se concluyó que la estructura se encuentra en condición de “falla inminente”.

A pesar de ese diagnóstico, el documento señala que el tránsito diario por el puente es “muy bajo” y que su intervención beneficiaría únicamente “a una familia del señor Gilbert Jiménez Siles”.

El costo estimado para su construcción es de ¢229 millones, una cifra que ha sido calificada como “alarmante” por autoridades locales y que actualmente está siendo analizada por la Alcaldía.

Rechazo y denuncia

Ricardo Arce Díaz, regidor del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), denunció públicamente la inclusión del puente en el paquete de obras financiadas con recursos públicos.

“Este tema posiblemente será trasladado a la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que yo presido.

El problema es que los desamparadeños estaríamos pagando más de ¢229 millones para hacerle un puente a la familia del señor Gilbert Jiménez Siles. Yo esperaría que la comisión no solo rechace el crédito, sino que además se denuncie esta solicitud, que viene directamente de la alcaldesa Antonieta Naranjo al Concejo Municipal de Desamparados”, manifestó.

Respuesta de la alcaldesa

Consultada por Diario Extra, la alcaldesa Antonieta Naranjo negó que el puente esté siendo tramitado y aseguró que fue eliminado de la propuesta desde el inicio de su gestión.

“Un informe del Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la Universidad de Costa Rica (Lanamme-UCR) señaló que ese puente está en mal estado, no tiene barandas ni vigas de concreto, y presenta fracturas. Sin embargo, no lo vamos a construir. Es un puente por donde sí pasa gente, pero desde el primer día dije que ese no iba. Políticamente, no es viable”, declaró. La alcaldesa reconoció que hubo dos informes donde se recomendaba incluir el “Puente Jiménez” entre las obras a financiar, pero aseguró que se trató de un error. “Una vez que me enteré, se eliminó de la lista de intervenciones. No es cierto que solo viva una familia; ahí residen alrededor de 13 personas. Sin embargo, por tratarse de un asunto político, decidimos retirarlo. ¡No queremos problemas!”, concluyó.

Silencio del diputado

Este medio intentó obtener la versión del diputado Jiménez, pero al cierre de edición no respondió llamadas ni mensajes enviados por esta redacción.