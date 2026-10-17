Construcción de basurero en Mora podría llevar a destitución de alcalde

Fecha de publicación: 17 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 17 de octubre de 2026

La construcción del polémico relleno sanitario El Jateo, en el cantón de Mora, podría concluir con la destitución de la alcaldía del cantón, esto tras la posibilidad de un plebiscito planteado por la ciudadanía.

Así lo confirmó el presidente del Concejo Municipal, Emmanuel Ferrer, quien señaló que diversos vecinos de la localidad han iniciado con el procedimiento legal para los comicios.

“El tema del plebiscito es algo que ha surgido durante las últimas horas realmente. El Consejo Municipal de manera formal no tiene en este momento una acción sobre ese tipo, pero sí ya se está manejando y es la información hemos recibido por parte de la ciudadanía”, expresó Ferrer a Grupo Extra.

Según el regidor moreño, estas iniciativas ciudadanas nacen “a partir de lo sucedido con el relleno sanitario, con el otorgamiento de permisos y certificados, esto sumado a un veto del alcalde; la ciudadanía está realmente inconforme, muy enojada, muy efervescente y con un criterio crítico de la situación”.

Y es que, tras la moción aprobada por el Concejo Municipal que solicitaba frenar el avance administrativo del basurero en el cantón, el alcalde aplicó el veto, lo que permite dejar sin efecto la medida, y el avance de El Jateo.

“Nosotros no vamos a aprobar el veto, estamos en plena disposición de analizarlo por el fondo como tiene que hacerse. Sin embargo, acogerlo permitiría que la administración continúe el avance de El Jateo, y si lo rechazamos quien tendrá la última palabra será el Tribunal Contencioso, que son 6 meses en la cual pues en incertidumbre e inseguridad jurídica”, agregó el regidor de Mora.

Emmanuel Ferrer. Presidente Concejo Municipal: “Nosotros hemos sido muy consecuentes con nuestra postura y también con nuestra investigación sobre este tema, de manera muy consensuada y pertinente, llevando todos los respetos posibles y sin incurrir en coadministración”.

En caso de que el plebiscito avance dentro del Concejo Municipal, este sería apenas el tercer proceso de votación extraordinaria que tendría el país, todos ellos centrados en la destitución de alcaldes.

El primero de ellos se dio en 2011, en Pérez Zeledón, cuando los vecinos del cantón decidieron destituir el jerarca municipal con un 82% de los votos válidos.

Posteriormente, el Paraíso, se dieron comisiones en 2018, sin embargo, estas no prosperaron debido a que la destitución no obtuvo las dos terceras partes requeridas para aprobar la medida.

Grupo Extra intentó conocer la posición del alcalde de Mora sobre dicho procedimiento, sin embargo, no se obtuvo respuesta al cierre de edición.