Consejo de Gobierno en Nicoya siguió con la confrontación de Poderes

Bajo un sol implacable que elevó el termómetro a los 30 grados en el parque Recaredo Briceño, la celebración del 202 aniversario de la Anexión del Partido de Nicoya se transformó este sábado en un escenario de confrontación política.

Lo que inició como una fiesta de cimarronas, folclor y marimbas para recibir a la mandataria Laura Fernández en su primer Consejo de Gobierno en la zona terminó siendo una descarga contra los jerarcas del Poder Judicial.

La temperatura ambiental no fue lo único que ardió en la ciudad colonial. La reciente captura de Alejandro Arias Monge, alias “Diablo”, sirvió para que el Ejecutivo lanzara duras críticas contra la gestión judicial y sus reclamos presupuestarios.

La presidenta Fernández, enérgica frente a los asistentes, se refirió con contundencia a la fuga durante 10 años del criminal.

“Que no crean que, porque ayer les salió bien, a Costa Rica entera se le va a olvidar que por la chambonada y la mala gestión del Poder Judicial, el ‘Diablo’ mandó a matar a 200 costarricenses que son hijos de una madre que todavía los llora”, mencionó la presidenta.

El ambiente se caldeó aún más durante la conferencia de prensa, donde el ministro de la Presidencia, Rodrigo Chaves, tomó el micrófono para arremeter contra el director interino del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Michael Soto, quien había advertido sobre el impacto de los recortes presupuestarios.

Con su estilo característico, Chaves sentenció:

“Don Michael, ¿sabe qué? No me da lástima. Eso es como el papá que le tiene una tarjeta de oro sin límite a un hijo malcriado y gastón”.

El ministro añadió que, con la captura de Alejandro Arias Monge, los jerarcas judiciales simplemente “arreglaron la torta que se jalaron hace 10 años”.

Nicoya celebró a lo grande su 202 aniversario de Anexión.



Incluso, la presidenta Fernández cuestionó la veracidad de las carencias del Organismo de Investigación Judicial, al señalar que “el pueblo ya no come cuento” y que ella le creería a Soto si no supiera de la “buchaca de plata” que, según ella, tienen guardada en el Banco de Costa Rica.

Posterior al Consejo de Gobierno, un pequeño grupo de manifestantes de la Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo que salir escoltado por la Fuerza Pública, luego de que guanacastecos simpatizantes del oficialismo les gritaran e insultaran.

Entre los ataques a la “política añeja” y los reclamos a la Corte, el Gobierno también aprovechó el calor guanacasteco para anunciar inversiones que superan los ¢62.mil millones en la provincia. Entre los anuncios destacaron:

La inversión de $150 millones para la ampliación de la Ruta 21 entre Liberia y Comunidad.

El inicio del proyecto habitacional “Zona Azul”, que dará techo a 250 familias nicoyanas con una inversión de ¢8.500 millones.

La entrega de cinco modernos camiones cisterna para que el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica enfrente los efectos del fenómeno de El Niño.

La consolidación de Guanacaste como la “capital de la energía solar”, con cinco nuevos proyectos fotovoltaicos que entrarán en operación este 2026.

La gira de Fernández duró tres días, durante los cuales recibió homenajes y dedicatorias, pero también participó en las inauguraciones de una escuela y una delegación. La mandataria aprovechó su visita a la provincia para integrarse a la cultura guanacasteca, al presenciar una corrida de toros y palmear tortillas al aire.