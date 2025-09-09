Buenos Aires. (AFP)-Los mercados bursátiles reaccionaron este lunes con fuertes caídas a la derrota del partido del presidente argentino Javier Milei en las legislativas de la provincia de Buenos Aires, la más poblada y rica del país, donde se impusieron con holgura los candidatos de la oposición peronista, en tanto el dólar, factor clave de la economía argentina, subió con fuerza.

El partido La Libertad Avanza, del mandatario ultraliberal, obtuvo 33% de los votos, casi 14 puntos por detrás del peronismo agrupado en Fuerza Patria, que se impuso por 47%. El duro revés causó el desplome de algunas acciones argentinas en Wall Street con caídas de 15% en ciertos casos, mientras la Bolsa de Buenos Aires cerró con un descenso de 13%. En el mercado cambiario el dólar pegó un salto y tocó por momentos el techo de la banda de flotación, para cerrar en 1.425 pesos en el Banco Nación, una subida de 3,26% con respecto al cierre del viernes. El riesgo país, una medida de la confianza del mercado que elabora el banco JP Morgan, superó los 1.100 puntos básicos, lo que aleja al país de los mercados internacionales de crédito.

El gobierno se había visto forzado la semana pasada a intervenir en el mercado de cambios con fondos del Tesoro para contener la depreciación del peso, que se vio acelerada en medio de un escándalo por supuesta corrupción que salpica a la hermana y mano derecha del presidente, Karina Milei.