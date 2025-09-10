A partir de esta semana, cualquier persona mayor de 18 años ya puede hacer uso de la Identidad Digital Costarricense (IDC). Se trata de un servicio voluntario que complementa, pero no sustituye al documento físico de identidad, considerado aún el instrumento por excelencia para identificarse.

Las autoridades del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) recalcan que la cédula digital tiene equivalencia jurídica y funcional con la física, lo que significa que ambas son válidas ante notarios, bancos, instituciones públicas y empresas privadas.

Sin embargo, el nuevo formato no será utilizado en las elecciones de 2026, pues el padrón electoral ya está en preparación y solo admitirá el documento físico.

¿Es obligatoria?

La respuesta es no. La IDC es un servicio no esencial, lo que implica que cada ciudadano mayor de edad puede decidir si desea obtenerla. Quienes ya poseen una cédula física vigente no tienen obligación de solicitar la versión digital. Ambas conviven y tienen el mismo valor legal.

El TSE estableció un plazo de seis meses para que instituciones públicas y privadas ajusten sus sistemas y procesos a esta nueva modalidad.

Durante ese tiempo, es posible que algunas entidades aún no acepten la cédula digital en sus trámites, aunque otras ya han comenzado a incorporarla.

Seguridad y uso

La IDC utiliza estándares internacionales de seguridad, similares a los aplicados en licencias digitales de Estados Unidos. Incorpora sistemas de criptografía y

biometría, lo que garantiza que solo el propietario pueda activar y usar el documento.

Además, el TSE ofrece una segunda aplicación gratuita de verificación para notarios, bancos y cualquier persona o entidad que requiera comprobar la autenticidad de una cédula digital.

La cédula digital tendrá la misma vigencia que la cédula física (actualmente cuatro años).

En caso de robo o pérdida del teléfono, el ciudadano puede solicitar la cancelación inmediata y activar su documento en un nuevo dispositivo, sin costo adicional.

Aunque su uso será amplio, hay excepciones.

La cédula digital no incluye el número consecutivo de la tarjeta plástica, por lo que ciertos trámites como los que requieren Tribu-CR en Hacienda seguirán dependiendo del documento físico.

El TSE y la empresa adjudicataria Identidad del Futuro, conformada por la Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), entre otros, trabajan en expandir funcionalidades.

Una de las metas, según el Tribunal, es la creación de una billetera electrónica donde el ciudadano pueda almacenar distintos documentos personales.

También se contempla extender la identidad digital a menores de edad sin costo, una vez se resuelvan aspectos legales relacionados con la patria potestad.