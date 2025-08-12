La pista de Mira Quién Baila está lista para una nueva temporada, y con ella, el regreso de los jueces que se ganaron el corazón del público.

La noticia fue confirmada a través de las cuentas oficiales del programa en redes sociales, generando emoción entre los seguidores.

Mauricio Astorga, Isabel Guzmán, Isaac Rovira y Toni Costa repetirán como jurado, aportando nuevamente su experiencia, estilo y carisma a cada gala.

Hay que recordar que el director teatral, Mauricio Astorga, fue el encargado en la temporada anterior de evaluar la parte actoral de cada coreografía: la historia que las parejas contaban mientras danzaban.

En el caso de Isabel Guzmán, la artista salvadoreña se centró en lo que le transmitían las parejas al bailar, evaluando las emociones y sensaciones que generan con cada presentación.

Isaac Rovira, el español fue siempre exigente, pero justo, sus evaluaciones iban al grano, corrigiendo posturas, tiempos y ejecución con un alto nivel de precisión.

Por último, Toni Costa, en la edición anterior, se enfocó en observar los más mínimos detalles de cada presentación, desde la conexión de la pareja hasta la limpieza de los movimientos.

La segunda temporada de Mira Quién Baila se estrenará el próximo domingo 7 de septiembre de 2025, según se confirmó a través de las redes sociales.