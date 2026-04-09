Conozca quién será el subjefe de fracción del oficialismo

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

El expresidente ejecutivo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, asumirá como subjefe de fracción del Partido Pueblo Soberano y formará parte de tres comisiones legislativas clave, desde donde promete impulsar proyectos estratégicos del Gobierno.

Ya que Quesada integrará las comisiones de Gobierno y Administración, Relaciones Internacionales y Ambiente.

“Para mí será todo un honor ser parte de estas comisiones, pues para mí será todo un honor ser parte de las comisiones. Agradezco a mis compañeros de fracción por considerar mi participación en estas comisiones”, subrayó.

El exjerarca destacó su trayectoria de más de 27 años como servidor público y aseguró que puede aportar desde esos espacios.

“Considero humildemente que puedo sumar, que tengo mucho que aportar en estas tres comisiones”, sostuvo.

Entre las iniciativas que respaldará mencionó la llamada “ley jaguar”, además citó la actualización del canon por uso del espectro radioeléctrico y el fortalecimiento de competencias del Minae y del Ministerio de Vivienda.