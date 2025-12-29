Conozca los principales perfiles de los candidatos a la vicepresidencia

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 16 de octubre de 2026

Para las elecciones del 1.° de febrero, los costarricenses deberán votar por una fórmula presidencial compuesta por la persona que aspira a liderar el país, así como por sus dos vicepresidentes.

En esta carrera electoral, varios aspirantes coincidieron en seleccionar figuras con perfiles similares para completar su terna. En casi todos los partidos se incluyó a un experto en seguridad, derecho o educación como parte de la apuesta para ganar los próximos comicios.

Esta estrategia apunta a resolver los problemas más críticos que enfrenta el país, sin dejar de lado el respaldo de los distintos sectores y de diversos actores de la sociedad.

“He estado ligado más al sector privado como abogado especialista tributario y también en el área financiera, se me consideró y por supuesto acepté y con mucho honor de ser parte de la campaña de don Eli, procurando llegar a un futuro gobierno para aportar en un aspecto muy importante que consideramos como es la reactivación económica”, explicó Gabriel Zamora, candidato a la vicepresidencia del Partido Liberal Progresista.

Aunque durante la campaña el nombre del candidato presidencial es el que más resuena en anuncios, campañas publicitarias y en los medios de comunicación, la figura de los vicepresidentes también resulta clave, ya que son quienes ocuparán la silla de Zapote en ausencia del mandatario. Además, se debe tomar en cuenta que comúnmente se les asigna alguna cartera, una función dentro de un consejo o una labor específica. Un ejemplo de ello se observó en esta administración, con Mary Munive, quien ocupó dos ministerios y presidió el área social del Poder Ejecutivo.

“Lo primero es plantear que venimos del mayor recorte a la inversión social que hemos visto en los últimos 20 años y entonces vamos a necesitar hacer un giro fuerte de esto porque yo considero que el mayor reto que está enfrentando en estos momentos Costa Rica es la seguridad ciudadana”, explicó Margarita Salas, aspirante en la fórmula del Frente Amplio.

¿Quiénes completan las fórmulas?

