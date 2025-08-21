La Selección Mayor Femenina de Costa Rica ya tiene definido el camino que deberá recorrer para buscar su clasificación al Mundial de Brasil 2027. La Tricolor quedó ubicada en el Grupo C de las eliminatorias de Concacaf, donde será cabeza de serie.

En esta fase, Costa Rica compartirá grupo con Guatemala, Bermudas, Granada e Islas Caimán, con el objetivo de lograr su tercera participación en una Copa del Mundo.

Detalles del sorteo

El sorteo se realizó con la participación de la histórica exjugadora Shirley Cruz, quien fue la encargada de los bombos 1 y 2. En total, participaron 29 selecciones distribuidas en seis grupos.

Calendario y formato

Fase de grupos: noviembre 2025, febrero y abril 2026.

noviembre 2025, febrero y abril 2026. Avance a la siguiente fase: los seis primeros lugares (uno por grupo) clasificarán a la Concacaf W Championship , que se disputará en noviembre de 2026 .

los (uno por grupo) clasificarán a la , que se disputará en . En ese torneo ya están clasificadas Estados Unidos y Canadá.

¿Qué está en juego?

En la Concacaf W Championship se definirán los boletos al Mundial:

Los cuatro equipos semifinalistas obtendrán el pase directo a Brasil 2027.

a Brasil 2027. Los otros cuatro jugarán un repechaje regional, y los ganadores avanzarán al repechaje intercontinental.

Costa Rica tiene por delante un reto importante, pero también la ilusión intacta de volver a la élite del fútbol femenino mundial.