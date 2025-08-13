Las autoridades de Justicia y Paz dieron a conocer los principales detalles asociados a una cárcel de alta contención, que se conoce como el proyecto de mega cárcel.

La propuesta superaría los $34,2 millones (¢20.792 millones), según se explicó en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa.

En apariencia, el proyecto ya estaría inscrito en el Banco de Inversiones Públicas, ya se habría iniciado en el tema de permisos ambientales y de suelos, y se aseguró que los planos visados se entregarían la próxima semana en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

Leer más: ¿Cuánto durará en construirse la mega cárcel en Costa Rica?

El complejo penitenciario tendría 20 celdas de aislamiento, equipos de revisión, videovigilancia con circuito cerrado y botones de pánico.

Hasta el momento el gobierno cuenta con el 40% de los recursos económicos y se espera que al finalizar el 2026 esté el restante 60%.

Estos son los principales detalles: