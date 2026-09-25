Conozca los cambios en parqueos del Aeropuerto Juan Santamaría

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Quienes utilizan el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría (AIJS) tendrán 600 nuevos espacios para estacionar sus vehículos a partir de abril de 2027, fecha prevista para la inauguración de una nueva infraestructura desarrollada por AERIS.

La obra forma parte de la primera fase de expansión del estacionamiento público y contempla una inversión de $14,9 millones. La estructura tendrá aproximadamente 21.000 metros cuadrados, seis niveles y dos subniveles. Además de los espacios para vehículos, incorporará 32 lugares para motocicletas.

“Desde AERIS mantenemos una inversión constante para impulsar su desarrollo y consolidar una infraestructura cada vez más moderna y competitiva, que contribuya a fortalecer la conectividad y continúe generando valor para Costa Rica”, señaló Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS.

El proyecto contará con cuatro puntos de ingreso y salida vehicular, así como un paso techado que conectará el estacionamiento con la Terminal Doméstica.

También dispondrá de sistemas de iluminación, telecomunicaciones, seguridad, alarmas y supresión contra incendios, aire acondicionado y mecanismos de control de acceso y pago.

Las otras mejoras

La ampliación se suma a otras mejoras realizadas en el estacionamiento principal del aeropuerto, que en conjunto representaron una inversión superior a $1,2 millones.

Entre ellas se encuentran el techado de espacios en el nivel superior, más puntos de pago, remodelación de baños y la instalación de cinco cargadores para vehículos eléctricos, los cuales ya se encuentran en funcionamiento.

Solo los cargadores eléctricos representaron una inversión de $162.000. Estos tienen una capacidad de hasta 11,5 kWh y el servicio se activa y paga mediante la aplicación móvil Atila.

Además, se instalaron aproximadamente 3.600 metros cuadrados de cubierta en el nivel superior del estacionamiento principal, con una inversión de $650.000, para brindar mayor protección ante la lluvia y el sol.

Por último, se habilitó un espacio exclusivo de 720 metros cuadrados para motocicletas y bicicletas en el caracol este. La obra tuvo un costo de $345.000 e incluye acceso dedicado, área de pago, cámaras de vigilancia e iluminación LED.

Redacción: Luis Diego Mora