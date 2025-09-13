Muchos dueños de perros desconocen que ciertos alimentos comunes en la dieta humana pueden resultar altamente peligrosos para sus mascotas.

Descubra cuáles son los alimentos que debe evitar a toda costa para proteger la salud y el bienestar de su fiel compañero.

En el primer caso están las uvas, ya que incluso en pequeñas cantidades pueden causar insuficiencia renal aguda en perros, una condición que puede ser mortal si no se atiende a tiempo.

“Por su ácido tartárico, aunque sea en pequeñas cantidades, puede dañar los riñones, algo que eventualmente puede causar la muerte del paciente”, compartió Daniela Fernández Rojas, médico veterinaria. El chocolate también es conocido por contener teobromina, es otro alimento peligroso para los caninos.

“Entre más amargo y más oscuro es más peligroso por el contenido de teobromina, algo que les puede provocar vómito y diarrea”, señaló Fernández. Por último, el aguacate contiene persina, una sustancia que puede causar problemas digestivos y cardíacos en perros. Además, su semilla representa un riesgo de obstrucción intestinal si el animal la ingiere accidentalmente. En caso de tener estos alimentos en el hogar, trate de mantenerlos fuera del alcance de las mascotas, de igual manera esté al tanto de cualquier síntoma de intoxicación, como vómitos, diarrea, letargo o dificultad para respirar.

“En caso de sufrir alguna emergencia todo dependerá mucho de la dosis consumida, al igual que el tamaño del paciente, pero tan pronto se note alguno de estos síntomas es crucial acudir al médico veterinario más cercano”, recalcó.