Conozca los 5 principales productos que exportó Costa Rica

Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los $3.383 millones al cierre de febrero de 2026, un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).
El sector exportador es el motor de la economía nacional; representa el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera empleo para más de 700 mil personas.
Cinco productos concentran la mayor parte de la oferta exportable del país, evidenciando una mezcla entre manufactura de alta tecnología y productos agrícolas tradicionales:
A pesar de un entorno global complejo marcado por tensiones geopolíticas, casi todos los sectores productivos muestran números positivos.
Costa Rica está diversificando no solo lo que vende, sino a quién se lo vende. Aunque América del Norte sigue siendo el destino principal (47% del total), el mercado de Asia creció un 57% en los primeros dos meses del año.
Las autoridades comerciales buscan fortalecer la competitividad interna para que las empresas puedan adaptarse a una demanda global más moderada y a las crecientes fricciones comerciales internacionales.