Conozca los 5 principales productos que exportó Costa Rica

Las exportaciones de bienes de Costa Rica alcanzaron los $3.383 millones al cierre de febrero de 2026, un crecimiento del 6% respecto al mismo periodo del año anterior, según datos oficiales de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER).

El sector exportador es el motor de la economía nacional; representa el 34% del Producto Interno Bruto (PIB) y genera empleo para más de 700 mil personas.

Cinco productos concentran la mayor parte de la oferta exportable del país, evidenciando una mezcla entre manufactura de alta tecnología y productos agrícolas tradicionales:

Dispositivos médicos (44%)

Piña (6%)

Banano (4%)

Jarabes y concentrados para bebidas (3%)

Café oro (2%)

A pesar de un entorno global complejo marcado por tensiones geopolíticas, casi todos los sectores productivos muestran números positivos.

El ganador en crecimiento: El sector eléctrico y electrónico disparó sus ventas un 42% , seguido por el sector químico-farmacéutico con un 14%.

El sector disparó sus ventas un , seguido por el sector químico-farmacéutico con un 14%. La resiliencia del agro: Los sectores agrícola y alimentario crecieron un 3% cada uno, un dato clave pues son los principales empleadores fuera de la región Central del país.

Los sectores agrícola y alimentario crecieron un 3% cada uno, un dato clave pues son los principales empleadores fuera de la región Central del país. Los retos: Los sectores de plástico (-9%) y caucho (-7%) fueron los únicos que presentaron decrecimientos en este periodo.

Costa Rica está diversificando no solo lo que vende, sino a quién se lo vende. Aunque América del Norte sigue siendo el destino principal (47% del total), el mercado de Asia creció un 57% en los primeros dos meses del año.

Las autoridades comerciales buscan fortalecer la competitividad interna para que las empresas puedan adaptarse a una demanda global más moderada y a las crecientes fricciones comerciales internacionales.