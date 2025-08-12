Más de 700 nuevos oficiales saldrán a las calles desde este martes para resguardar la seguridad del país tras la graduación efectuada por las autoridades del Ministerio de Seguridad Pública.

De esta cantidad, un grupo de cinco oficiales destacaron como los mejores promedios, se trata de: David Arias, Óscar Arroyo, Helio Castro, Angie Núñez y Aarón Lara.

Foto: Raquel Vargas.

Diario Extra conversó con David Arias, originario de San Ramón y de 31 años, quien destacó los sacrificios realizados para poder graduarse.

“Es algo muy satisfactorio, muchos sacrificios de la familia, pero para eso hemos estudiado y nos hemos preparado”, dijo.

Arias indicó que cumple un sueño de niño y un compromiso con su padre, a quien le prometió que sería policía, pero como falleció a inicios de este año, no lo pudo ver graduado.

Foto: Raquel Vargas.