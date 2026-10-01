Conozca las ciclistas ticas que sobresalen en la Vuelta Femenina

Fecha de publicación: 1 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 1 de octubre de 2026

Tres ciclistas nacionales destacan en lo que va de la Vuelta Femenina 2026. Se trata de Paola Chacón, así como Gloriana y Dixiana Quesada.

El nivel de los equipos europeos en este certamen ha sido muy elevado y así lo reconocen las mismas pedalistas, quienes han notado que las carreras son más rápidas y las rivales hacen que muestren sus mejores versiones.

Chacón se coronó este jueves como la nueva líder de metas volantes, por lo que para la etapa 3 de esta competencia saldrá con la camiseta verde y delante de todo el pelotón.

“Para mí es un orgullo y vamos a seguir peleando esos puntos. Esto obviamente se torna como más responsabilidad y seguiremos así mañana”, comentó.

Por su parte, Gloriana Quesada llegó en cuarto lugar de esta segunda etapa con el mismo tiempo que la actual líder, la ucraniana Natalia Safroniuk, así como de las chilenas Catalina Soto y Aranza Villalón.

Gloriana Quesada ha sido campeona nacional y centroamericana en contrarreloj. Foto: Redes sociales

“Estamos para grandes cosas, nos preparamos bien, tenemos un equipo muy unido y no nos sentimos menos ante los equipos que vienen de afuera y que sabemos que son fuertes”, manifestó.

Por su parte, Dixiana Quesada se ubica en el cuarto lugar de la clasificación general y en donde se encuentra batallando contra pedalistas de Ucrania, Chile y Países Bajos.

La etapa 3 de esta Vuelta Femenina a Costa Rica saldrá de La Fortuna de San Carlos y llegará a Guápiles, en un recorrido de 125 kilómetros.