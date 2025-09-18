El extraditable, Celso Gamboa Sánchez, tendría al menos cuatro causas pendientes con la justicia costarricense, según explicó Michael Castillo, uno de los abogados del exmagistrado.

Cabe destacar que algunos de estos procesos han sufrido cambios previos a su realización; así lo confirmaron el Departamento de Prensa del Poder Judicial y el propio Castillo.

Aquí le mencionamos cuáles son y en qué consisten cada una de estas causas.

Falsedad documental (Cartago)

El expediente 19-02186-622-TP llegará a debate el 25 de setiembre de 2025 ante el Tribunal de Juicio de Cartago. Inicialmente se iba a realizar en una de las salas de esa provincia; sin embargo, trasladaron el caso a la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (JEDO), en San José.

En este proceso, el abogado defensor de Gamboa es Randall Céspedes, quien explicó que la acusación señala hechos de presunta alteración documental ligados a una constancia presentada en 2019 para justificar la ausencia de Gamboa en una diligencia judicial.

Tráfico de influencias (Goicoechea)

La causa 18-00750-033-PE, que tenía audiencia preliminar prevista para el 16 de setiembre de 2025 en el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea, se trasladó para el 25 de noviembre.

En este caso, la Fiscalía investiga si, cuando era magistrado suplente, Gamboa contactó a diputados para influir en un momento clave del proceso disciplinario en su contra. La defensa, a cargo de Michael Castillo, sostiene que se trató de gestiones dentro de su estrategia y niega un actuar delictivo.

Cohecho propio (Goicoechea)

El proceso 17-000015-033-PE quedó señalado para juicio del 5 al 30 de enero de 2026 en el Tribunal Penal de Goicoechea. El caso versa sobre presuntos ofrecimientos o dádivas vinculados con el ejercicio del cargo.

Extradición y lo que sigue

El entorno de Gamboa remarcó que no ha aceptado una extradición voluntaria. De acuerdo con el constitucionalista Ewald Acuña, los procesos en curso deben agotarse en Costa Rica antes de cualquier decisión sobre su situación internacional.

Cabe indicar que existe otro proceso que aún no tiene fecha; sin embargo, el defensor Castillo reveló que la Fiscalía está pidiendo sobreseimiento.